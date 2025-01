Formiche.net - Artico, ambizioni russo-cinesi e libertà di navigazione. L’analisi di Caffio

Didisi discute per il mar Cinese Meridionale, per lo stretto di Taiwan, il mar Rosso e il mar Nero. Fra un po’ di anni, quando con lo scioglimento dei ghiacci le rotte polari diverranno una realtà effettiva, se ne dovrà parlare anche per l’. Il problema è connesso alle pretese russe sui mari adiacenti che sono considerati, come accade per il mar di Azov, alla stregua di “mari chiusi” secondo teorie geopolitiche di epoca zarista e sovietica. Ma non solo. Oltre al passaggio a Nord-Est, su cui Mosca vuole esercitare giurisdizione non in linea con l’Unclos, c’è il passaggio a Nord-Ovest, che il Canada assoggetta al regime delle acque interne. Quando infine diverranno navigabili le acque attorno al Polo, non è escluso che la questione si porrà anche lì con la Russia.