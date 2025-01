Ilrestodelcarlino.it - Ancona La scalata alla vetta inizia da Isernia

Domenica c’è la prima di ritorno ae per l’sarà anche la prima partita di un 2025 tutto da scrivere. Comincia un nuovo anno anche per i colori biancorossi. Quello appena trascorso non se lo dimenticherà nessuno, con quel 5 giugno in cui la vecchia società è andata incontro a un fallimento sportivo, improvviso, senza che nessuno, tranne i principali attori protagonisti del vergognoso rimpallo di responsabilità economiche, potesse immaginarselo. Con il fallimento sportivo dell’Us– al quale in tribunale ora sta facendo seguito quello economico, dopo che la vecchia società ha lasciato intorno a sé numerosi creditori – s’è chiuso dolorosamente un capitolo di storia biancorossa e, con molta fatica, se n’è aperto un altro. Quello voluto dal sindaco Daniele Silvetti che a luglio ha portatonascita della Ssc, prima con il versamento a fondo perdutoFigc di 400mila euro – grazie al patron Stefano Marconi – e poi con l’iscrizione in soprannumeroserie D.