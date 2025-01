A Latina la Befana si calerà dalla torre del Comune | l’evento domenica 5 gennaio

Leggi su Dayitalianews.com

Un appuntamento imperdibilesi veste di magia con il ritorno della tradizionale discesa dellacivica., previsto per le 17:30 di, vedrà la“volare” fino all’Intendenza di Finanza, per poi distribuire caramelle e dolciumi ai bambini. Un’iniziativa organizzata grazie alla collaborazione tra ildi, il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.Il Sindaco Celentano: “Un evento per tutta la comunità”“La rinnovata sinergia trae Vigili del Fuoco ha permesso di riproporre anche quest’anno un appuntamento tanto amato dai più piccoli: la‘volante’,” ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano.Dopo lo stop forzato imposto dall’emergenza Covid, lo scorso annoera stato accolto con entusiasmo.