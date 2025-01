Oasport.it - Tour de Ski 2025 oggi in tv, 15 km inseguimento Dobbiaco: orari, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Cambia l’anno, cambiano i numeri, ma non cambiano le abitudini. Ilde Ski procede sempre di più, e lo fa con la quarta tappa, l’ultima di scena aprima del trasferimento in Val di Fiemme per la tre giorni conclusiva.Si va avanti con una 15 km ain stile classico. I tempi, in questo caso, vengono ricavati non dalla classifica delde Ski, e nemmeno da quella di Coppa del Mondo, ma dalla 20 km disputata ieri. Un modo che può rimescolare in parte le zone alte della classifica, dove Klaebo e Diggins devono difendersi da un numero non piccolo di assalti. L’Italia ha perso quasi ogni possibilità di vedere almeno Pellegrino lottare per il podio, e resta da capire se qui i nostri potranno recuperare in generale posizioni.Le gare dididelde Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata.