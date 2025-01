Squid Game | il finale della seconda stagione spiegato dal creatore

Leggi su Cinefilos.it

: ildalIldi, Hwang Dong-hyuk, spiega ila rischio(recensione) e come si prepara la terza. Pubblicata per la prima volta su Netflix nel 2021, la serie thriller sudcoreana di successo è tornata per la suauscita a fine dicembre, continuando la storia di Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) che cerca di distruggere i giochi del titolo. Ladisi conclude con la missione di Gi-hun apparentemente a pezzi, mentre la sua rivoluzione viene soppressa e The Front Man (Lee Byung-hun) uccide Jung-bae (Lee Seo-hwan) davanti a lui.In una recente intervista con Variety, Hwang Dong-hyuk hala decisione di concludere ladicon questo momento devastante per Gi-hun.