Sottocorona spiazza tutti: "Valori estivi", come inizia il 2025 e quanto dura

Prime previsioni meteo dell'anno di Paoloper La7, cosa ci aspetta in questo inizio di? La situazione sull'Italia mercoledì 1 gennaio vede un dominio incontrastato: "una decisa alta pressione, siamo a", spiega il meteorologo. Ebbene il risultato è "tempo stabile" sulla Penisola con lievi velature e piogge debolissime in parte del Nord. Ma niente di particolarmente intenso, spiega. Giovedì 2 gennaio sono attese su Liguria e alta Toscana "precipitazioni anche moderate a differenza delle debolissime che interessano il resto del nord e parte del centro". Venerdì 3 gennaio "sembra arrivare un certo peggioramento" sulla parte orientale, con temperature che tenderanno a scendere in questa settimana. Tuttavia la situazione di maltempo durerà abbastanza poco.