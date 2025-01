Secoloditalia.it - Orizzonti. Coltivare verdure sulla Luna e su Marte: come funziona il micro orto spaziale tutto italiano

Leggi su Secoloditalia.it

La space economy è dietro l’angolo.nello spazio non è una fantasia, è una realtà necessaria e in via di perfezionamento a cui da anni sta dando un contributo fondamentale la ricerca italiana. La possibilità di realizzare missioni spaziali di lunga durata e la permanenza dell’uomo a bordo di piattaforme spaziali dipenderanno molto dalla realizzazione di ecosistemi artificiali: in grado di realizzare le condizioni necessarie alla sopravvivenza nello spazio. In questi sistemi, detti sistemi biorigenerativi di suppalla vita, le piante e leassumeranno un ruolo centrale. Produrre cibo fresco è l’obiettivo della ricercax2, una ricerca tutta italiana: perfezionare, in condizione di missione, un sistema di produzione in grado di garantire all’equipaggio una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo e di qualità e sicurezza alimentare.