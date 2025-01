Puntomagazine.it - Napoli e Acerra: quattro arresti e due denunce in poche ore

Leggi su Puntomagazine.it

. Tra i denunciati anche un minorenni. Ecco il bilancio dei Carabinieri aore dal CapodannoAncora fuochi illegali aore dal Capodanno, ancora sequestri dei Carabinieri. A darne notizia una Il primo nel quartiere San Pietro a Patierno di. In manette un 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine. A. P. ha allestito un bancone abusivo in via Paternum. In vendita materiale pirico di libera vendita.A pochi metri dall’espositore improvvisato, la sua auto. Nel cofano 3 batterie di categoria F2 e 25 “rendini” illegali. A.P. è stato sottoposto ai domiciliari, arrestato dai militari della stazione di San Pietro a Patierno.Due le persone arrestate a Soccavo, due quelle denunciate.In manette 25enne, “titolare” di una bancarella improvvisata e abusiva di fuochi d’artificio.