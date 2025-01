Inter-news.it - Mkhitaryan: «Vogliamo portare a casa questa Supercoppa Italiana!»

in un'intervista a Inter TV realizzata alla vigilia di Inter-Atalanta ha parlato dell'importanza del match di.PRIMO TROFEO IN PALIO – Henrikhha parlato così alla vigilia: «Atalanta diversa rispetto agosto? Questo non lo so dire, ma indipendentemente da come giocherà l'Atalanta noi dobbiamo prepararci bene, in modo da sapere come giocare. Poi vedremo come andrà. Un vantaggio giocare a Riad? Speriamo (ride, ndr), speriamo possa essere un vantaggio per noi e che per la terza volta vivremo di nuovo momenti felici. Ovviamente ci fa un po' male non essere con le nostre famiglie a capodanno, ma speriamo di vincere eCoppa».