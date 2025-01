Rompipallone.it - L’ex Serie A denuncia: “Sono stato picchiato e umiliato dalla polizia”

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Gennaio 2025 17:29 di redazioneUn orribile episodio capitato ad un ex calciatore diA durante un volo internazionale: ecco cos’è successoCistorie che purtroppo ci tocca raccontare, anche se fanno molte male. Come quella che ha vissuto un ex giocatore diA e B italiana che sui propri profili social hato pubblicamente laper averlo primae successivamentein una stanza.Il calciatore era sull’aereo quando uno steward, dopo essersi avvicinato, gli ha chiesto di lasciare l’aereo a causa di un presunto problema circa il documento. Non si poteva mai immaginare che da quel momento, dopo quel gesto, sarebbe successo davvero l’impensabile.A, la storia incredibile delcalciatoreI più attenti se lo ricorderanno: Stephane Omeonga, ex tra le altre di Genoa, Avellino e Pescara, ha vissuto un’esperienza da incubo come lui stesso ha raccontato su Instagram postando un video dove lo ha visto prima identificato, poi ammanettato con forza e poi portato via dal volo.