I pronostici di mercoledì 1 gennaio | Premier League Championship e altri campionati

di: a Capodanno si gioca in Inghilterra, in campoOne eTwo.La prima partita didel 2025 mette di fronte Brentford e Arsenal. I Gunners potrebbero approfittare del momento non particolarmente entusiasmante del Brentford, che ad ogni modo davanti al proprio pubblico è più efficace rispetto a quando gioca in trasferta. Improbabile, dunque, che l’Arsenal riesca a tenere la porta inviolata, come del resto è avvenuto nelle ultime 7 gare digiocate lontano dall’Emirates Stadium.Idi(LaPresse) – IlVeggente.it Nell’ultima giornata è avvenuto il cambio di guardia in vetta alla classifica: il Leeds ha approfittato di un nuovo passo falso dello Sheffield United e, grazie al terzo successo di fila, ora guarda tutti dall’alto verso il basso, a +2 sulle Blades di Chris Wilder.