Antonello Fassari il dolore dei colleghi | da Brignano a Guzzanti i messaggi

Da Enrico Brignano a Corrado Guzzanti, da Massimiliano Bruno a Francesca Reggiani. Tanti i messaggi di amici e colleghi per Antonello Fassari, morto oggi 5 aprile 2025 all'età di 72 anni. "Antonello mi mancherai tanto, ricordo di te le lunghe chiacchierate sul set del film 'Bambino di Betlemme' e poi sul set de 'I Cesaroni'."

