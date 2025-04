Cortei nel mondo contro Trump e Musk

Trump e il Doge di Musk. Proteste anche in Europa: dalla Germania alla Gran Bretagna, dal Portogallo alla Francia. Ma proteste anche in Canada e in Messico. Gli organizzatori:"E' un attacco ai diritti e alla libertà" e chiedono: "Fine all'acquisizione miliardaria, corruzione,fine ai tagli dei fondi federali per Medicaid e previdenza sociale e ad altri programmi dei lavoratori, fine agli attacchi contro immigrati,trans e Lgbt. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.00 Oltre 1.400 manifestazioni in 50 Stati americani sotto lo slogan "Giù le mani" rivolto al presidente Usae il Doge di. Proteste anche in Europa: dalla Germania alla Gran Bretagna, dal Portogallo alla Francia. Ma proteste anche in Canada e in Messico. Gli organizzatori:"E' un attacco ai diritti e alla libertà" e chiedono: "Fine all'acquisizione miliardaria, corruzione,fine ai tagli dei fondi federali per Medicaid e previdenza sociale e ad altri programmi dei lavoratori, fine agli attacchiimmigrati,trans e Lgbt.

Bayrou contro Trump, 'un'ingerenza il sostegno a Le Pen'. L’America non vuole “un re”, ora anche il West ha paura di Trump. Migliaia di persone in piazza contro Trump negli Usa, a Washington il corteo di manifestanti: “Non…. Vittoria Trump, proteste e manifestazioni da New York a Washington: “Non ci arrendiamo”. Trump si prende anche l’Arizona e stravince. Gerusalemme, arresti e scontri tra polizia e manifestanti nei cortei contro Netanyahu - La polizia ha arrestato 12 manifestanti durante le accese proteste antigovernative a Gerusalemme. Ne parlano su altre fonti

Trump, proteste contro il presidente americano in tutti i 50 Stati: i motivi, chi è coinvolto e cos'è «Hands off» - Gli Stati Uniti scendono in piazza per manifestare contro le politiche del presidente Trump. Una protesta nazionale, promossa dal movimento «Hands Off» e sostenuta da numerosi ... (msn.com)

Dazi Trump, proteste in Usa e nel mondo - «Hands Off», Giù le mani: è lo slogan della più grande protesta anti-Trump e anti-Musk in Usa e nel mondo da quando The Donald è tornato alla Casa Bianca. (msn.com)

Raduni a Londra, Parigi e Berlino contro le politiche di Trump - Centinaia di persone hanno protestato oggi nelle principali città europee contro le politiche di Donald Trump ed il suo consigliere Elon Musk, dopo l'annuncio sui dazi e le pesanti ricadute nei mercat ... (msn.com)