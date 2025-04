Lalucedimaria.it - Rosario in famiglia: Madre Teresa di Calcutta ci spiega i benefici

Leggi su Lalucedimaria.it

diconsiderava il Santouna fonte molto preziosa per quanto riguarda l’unità familiare e la forza spirituale che ne consegue. Pregato in comunità o direttamente in, questo potente mezzo può aiutare a vivere nella purezza della fede e nell’amore reciproco. Per farci capire al meglio quanto ilpossa rappresentare . L'articoloindiciproviene da La Luce di Maria.