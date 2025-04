Moviola Parma-Inter | Thuram gollonzo con doppio tocco

Parma-Inter ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.Moviola Parma-Inter, PRIMO TEMPO – Proteste da entrambe le parti che solo a tratti riesce a gestire. Al 15? gol buono di Matteo Darmian: è Hernani a servire Federico Dimarco, già peraltro in posizione regolare di suo. Due minuti dopo duro Lautaro Valenti su Kristjan Asllani: vero che andava laterale, ma l’Intervento (lo calcia in pieno) è brutto e poteva essere giallo. Era buona la posizione di Lautaro Martinez, che al 23? si mangia lo 0-2 su tiro di Marcus Thuram. Prima ammonizione a Pontus Almqvist, al 28? per fallo su Alessandro Bastoni che l’aveva superato e puntava la porta. Inter-news.it - Moviola Parma-Inter: Thuram, “gollonzo” con doppio tocco Leggi su Inter-news.it ha avuto Massa come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Proteste da entrambe le parti che solo a tratti riesce a gestire. Al 15? gol buono di Matteo Darmian: è Hernani a servire Federico Dimarco, già peraltro in posizione regolare di suo. Due minuti dopo duro Lautaro Valenti su Kristjan Asllani: vero che andava laterale, ma l’vento (lo calcia in pieno) è brutto e poteva essere giallo. Era buona la posizione di Lautaro Martinez, che al 23? si mangia lo 0-2 su tiro di Marcus. Prima ammonizione a Pontus Almqvist, al 28? per fallo su Alessandro Bastoni che l’aveva superato e puntava la porta.

