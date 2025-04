Brentford-Chelsea il pronostico di Premier League | possibili gol e spettacolo non solo l’over

spettacolo in vista nei maggiori campionati europei. In Inghilterra, la Premier League, fresca di turno infrasettimanale pochi giorni fa, è giunta alla sua trentunesima giornata, che culminerà con il derby di Manchester. Sempre domenica invece saranno tre le gare in programma alle ore 15 e tra queste ci sarà Brentford-Chelsea, pronte a darsi battaglia al Gtech Community Stadium in una sfida che potrebbe essere decisamente scoppiettante.Rispetto allo scorso campionato, il Brentford ha già conquistato un numero di punti maggiore, a dimostrazione che la stagione attuale è decisamente positiva per la formazione di Frank, nonostante nelle ultime settimane abbia scalato qualche marcia. È stata infatti solamente una la vittoria delle Bees tra la fine del mese di febbraio e l’inizio di aprile, dove sono arrivate, seppur di misura e senza sfigurare, due sconfitte contro avversari quotati come Aston Villa e Newcastle. Sololaroma.it - Brentford-Chelsea, il pronostico di Premier League: possibili gol e spettacolo, non solo l’over Leggi su Sololaroma.it Nuovo weekend e nuovoin vista nei maggiori campionati europei. In Inghilterra, la, fresca di turno infrasettimanale pochi giorni fa, è giunta alla sua trentunesima giornata, che culminerà con il derby di Manchester. Sempre domenica invece saranno tre le gare in programma alle ore 15 e tra queste ci sarà, pronte a darsi battaglia al Gtech Community Stadium in una sfida che potrebbe essere decisamente scoppiettante.Rispetto allo scorso campionato, ilha già conquistato un numero di punti maggiore, a dimostrazione che la stagione attuale è decisamente positiva per la formazione di Frank, nonostante nelle ultime settimane abbia scalato qualche marcia. È stata infatti solamente una la vittoria delle Bees tra la fine del mese di febbraio e l’inizio di aprile, dove sono arrivate, seppur di misura e senza sfigurare, due sconfitte contro avversari quotati come Aston Villa e Newcastle.

Premier League, i pronostici sulle partite più interessanti della 31ª giornata. Chelsea-Brentford, le probabili formazioni del derby del West London. quote Chelsea Brentford: il pronostico sui Blues. Chelsea-Brentford, il pronostico della sfida: le api cercano il miracolo a Stamford Bridge. Chelsea-Brentford dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Pronostico Brentford-Chelsea: la difesa fa la differenza. Ne parlano su altre fonti

Pronostici Premier League, i consigli su cosa giocare nelle partite della 31ª giornata - Su tutte spicca il derby di Manchester ma occhi puntati anche su Aston Villa-Nottingham Forest e Brentford-Chelsea ... (corrieredellosport.it)

Pronostici Premier League 5 aprile: si può riaprire la corsa salvezza - Premier League, la lotta per non retrocedere in Championship può improvvisamente riaccendersi dopo questo scontro diretto: pronostici. (ilveggente.it)

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 24° giornata - Tutto è pronto per lo spettacolo della Premier League ... Arsenal - Manchester City - GOL 03/02 21:00 Chelsea - West Ham United - 1 L'articolo Pronostici Premier: i nostri consigli per le ... (msn.com)