Gasperini Inter la più forte in campo la migliore Atalanta

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “E’ una partita importante. Sarà diversa rispetto al campionato, è una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un’eliminazione secca e va vista con un’ottica diversa”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’, Gian Piero, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’, prima semifinale di Supercoppa italiana: “Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l’in questi ultimi tre anni, è la squadra più. Le ultime due partite sono state le più difficili, le altre sono state più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle ultime due, rimanere in gara un pò più a lungo, l’diventa difficile da recuperare se va in vantaggio. Supercoppa un obiettivo? Giochiamo tutte le partite al massimo, anche se questa è arrivata come data in un momento particolare, però saremo al meglio delle nostre possibilità per avere il massimo delle possibilità di vincere questa coppa.