Gaeta, bilancio di fine anno del sindaco Leccese

, 1 gennaio 2025 – “Per tracciare undell’trascorso non si può non partire dal discorso Cultura. E’ stato l’in cui abbiamo tenuto la audizione con il nostro dossier di candidatura presso il nostro Ministero della Cultura. Era marzo quando siamo riusciti ad emozionare, e di questo ne sono convinto, non solamente la giuria e tutto lo staff del Ministero della Cultura, ma anche i tantissimi Comuni e gli amici sindaci presenti”. Lo dichiara in un comunicato stampa ilCristian, che traccia undi.“E’ stato un momento bello, importante profondo e sono certo, anche se non lo si può attestare, cheè stata in lizza, fino alle prime ore di quel mattino, per diventare Capitale Italiana della Cultura 2026. Si è trattato comunque di un progetto che è partito dal basso, – prosegue – dal metabolizzare tutto ciò che è la nostra storia, le nostre radici, il nostro straordinario e glorioso passato attualizzandolo con un messaggio importantissimo: un paradigma nuovo, questo blu che abbiamo voluto coniare e che rappresenta per noi e continuerà a rappresentare anche per il futuro la possibilità di avere un mondo, una società che guarda in maniera particolare al benessere delle persone, alla felicità, alla gioia dell’ individuo piuttosto che al mercato, al prodotto interno lordo, alla velocità di connessione.