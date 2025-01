Firenze famiglia intossicata da monossido di carbonio | neonato in camera iperbarica

Leggi su Open.online

Unadi quattro persone si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Meyer dila notte di Capodanno dopo aver accusato i sintomi di una intossicazione dadi. Il più grave dei familiari è un, un bimbo di 5 mesi per il quale è stato necessario il ricovero in. Gli altri lamentavano un generale malessere. La madre gli è rimasta al fianco tutta la notte mentre gli altri due familiari sono stati medicati e dimessi in poche ore dopo i controlli medici. Nelle stesse ore è stata ricoverata anche un’altra persone, un 28enne soccorso in un capannone nel Fiorentino, a Lastra a Signa. Poche settimane fa un’altraè stata straziata da una intossicazione fatale dadi, fatale alla madre, al padre e al fratellino dell’unica sopravvissuta, una bambina di 6 anni.