Lanazione.it - Feriti a Capodanno 2025: grave ragazzo di 30 anni, ustionato dai fuochi d’artificio

Umbertide (Perugia), 1 gennaio– Undi 30è rimastoa causa dell'esplosione dipirotecnici nella notte dia Pierantonio, una frazione di Umbertide. Si tratta di un trentenne che ha riportato una poliustione ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia. Una bambina di nove, invece, è rimasta lievemente ferita daid'artificio esplosi nella notte dia Terni. La bimba ha riportato una piccola ustione al torace e al polso ed è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale. Nella stessa struttura sono stati trattati tre adulti e un minorenne per abuso di alcolici. A Foligno si segnalano invece numerose persone finite al pronto soccorso per intossicazioni alcoliche acute. Molti sono minorenni.