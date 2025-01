Ilfattoquotidiano.it - Fedez e la flebo prima dei festeggiamenti di Capodanno: “Un po’ di vitamine prima della festa”

Noi di FqMagazine ve lo dicemmo in tempi non sospetti: levitaminiche sono l’ultima moda di vip e ricconi per aggirare i contraccolpi corporei. Devi smaltire la sbornia? Fatti una. Sei distrutto dal jet lag? Fatti una. Vuoi dimagrire? Fatti una. Sei stanco e hai bisogno di un boost di energia? Fatti una. Insomma, farsi unasta diventando la soluzione per ogni problema.E così ecco che anche, in vacanza con gli amici a Saint Barth, nei Caraibi, si è immortalato su Instagram mentre si fa un “IV Drips”deidi. Si tratta di cocktail di nutrienti vitaminici iniettati direttamente in vena che promettono di restituire energia e vigore in pochi minuti. “Un po’ di, perché sembriamo giovani ma siamo anziani”, commenta il rapper mentre riprende con il cellulare se stesso e gli amici intenti ad assorbire il liquido contenuto nella