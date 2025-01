Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: sei dischi di platino per “Mon Amour” di Annalisa

Sono tantissime lestilate datra le quale spiccano idiottenuti dacon Mon, brano contenuto nell’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice.Tra gli album che hanno ottenuto nuove, Icon di Tony Effe ha superato le 200mila copie. La versione deluxe del secondo lavoro in studio del rapper contiene Sesso e Samba hit della scorsa estate realizzata con Gaia, e Chiara, brano pubblicato lo scorso settembre in concomitanza del dissing con Fedez, certificato disco d’oro. Sono quattro idianche per Dio Lo Sa di Geolier, l’album più ascoltato del 2024 su Spotify. L’esordio discografico di Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? è tre volte. Il lavoro in studio del 2018 ha conquistato due Grammy come album dell’anno e miglior album pop vocale.