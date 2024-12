Napolipiu.com - Buon 2025 dai nostri cuori azzurri: il Napoli prepara grandi colpi

Leggi su Napolipiu.com

dai: il">Il nostro augurio dianno a tutti i tifosi del. Gennaio si apre con importanti novità di mercato e una squadra pronta asfide.Carissimi lettori,è con il cuore pieno di passione azzurra che la redazione diPiù vuole augurarvi unricco di emozioni, vittorie e soddisfazioni. In questi anni avete fatto crescere questa testata con il vostro affetto e la vostra fedeltà, rendendo ogni giorno speciale il nostro lavoro di racconto del.Il nuovo anno si apre conaspettative e novità entusiasmanti. Antonio Conte sta plasmando una squadra sempre più a sua immagine, come evidenziato da Lele Adani: “Ho visto campionati vinti così”.Il mercato di gennaio promette scintille: dall’arrivo anticipato di Danilo dalla Juventus, come rivelato dal Corriere della Sera, al rinnovo ormai prossimo di Meret.