Bergamonews.it - Brescia, bimba di 3 anni trova una pistola in giardino e parte un colpo: è gravissima al Papa Giovanni

Leggi su Bergamonews.it

È ricoverata in gravissime condizioni all’ospedaleGiovXXIII di Bergamo ladi 3che nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio a Gardone Valtrompia, in provincia di, si sarebbe ferita con una.L’arma, detenuta legalmente dal padre, era in. Lal’avrebbe raccolta e sarebbe partito un: un proiettile l’ha colpita, ferendola gravemente. Immediati i soccorsi, laè stata trasportata in elicottero in condizioni gravissime all’ospedaleGiovXXIII di Bergamo.Sarebbe in coma e la sue condizioni sarebbero stabili, la piccola respira in modo regolare.