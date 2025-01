Panorama.it - Addio al cantautore Paolo Benvegnù

Ieri, 30 dicembre, aveva partecipato al programma televisivo di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Via dei Matti n.0. Oggi, all'improvviso, la notizia della sua scomparsa senza ulteriori dettagli. Nel 1993dà vita al progetto Scisma, gruppo AltArt-rock seminale, in cui è compositore, chitarrista e cantante. Dal progetto vedono la luce tre album (“Bombardano Cortina” nel 1995, “Rosemary Plexiglas” nel 1997 e “Armstrong” nel 1999) a cui seguono numerosissimi concerti in tutta Italia e in Europa. Nel 1998 l’album “Rosemary Plexiglas” vince il Premio Ciampi.A partire dal 2000, conclusa l’esperienza degli Scisma,si dedica a diverse attività artistiche: è attore e musicista a teatro (“Pinocchio” con la Compagnia Mannini-Dall’Orto di Firenze; “Presepe Vivente Cantante” con Stefano Bollani e David Riondino), produttore per artisti italiani ed europei (tra cui Perturbazione, Terje Nordgarden, Brychan) e autore e compositore per artisti come Mina, Irene Grandi, Marina Rei.