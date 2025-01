Addio a fine stagione il Milan ha già deciso | colpo di scena Conceição

Leggi su Sportface.it

Sergio, prima conferenza stampa a poche ore dal volo per l’Arabia Saudita. Svelati i dettagli del contratto.-Roma, 29 dicembre 2024, San Siro. Ultimo match dell’anno per il, e non solo. Espulso durante il primo tempo della partita a causa di alcune proteste per via di un rigore non assegnato ai rossoneri, Paulo Fonseca ha lasciato furibondo il bordocampo dello stadio, dirigendosi negli spogliatoi e ignaro di cosa sarebbe successo di lì a poco.La partita termina in parità, un risultato che sta molto stretto sia ai padroni di casa che alla dirigenza la qual – evidentemente – aveva già maturato una decisione sul futuro del tecnico. Decisione, però, che non era ancora stata comunicata al diretto interessato. Esonero? “Non spetta a me rispondere”, ha risposto Fonseca in occasione della conferenza stampa post-gara.