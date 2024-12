Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton dovrebbe tornare in vista della Royal Rumble

è assente da qualche settimana e precisamente dall’8 novembre scorso quando Kevin Owens l’ha messo fuorigioco con un package piledriver. Da allora KO è impegnato in una faida con l’odiato Cody Rhodes, ma è certo che Mr. RKO andrà in cerca di vendetta non appena tornerà in azione. Ecco le ultime sul suo status.Ritorno per lanon sarà presente al debutto di Raw su Netflix il 6 gennaio. Secondo quanto evidenziato da WrestleVotes durante una sessione di Q&A, l’Apex Predatorfare ritorno in: “Se non direttamente allapoco prima. Tornerà presto”. L’ultimo match di Mr. RKO risale al 25 ottobre quando in coppia con Cody Rhodes affrontò e sconfisse GUNTHER e Lugwig Kaiser. Poi il brutale attacco da parte di Kevin Owens lo ha messo fuorigioco.