Vigilia di Natale movimentata Il racconto choc del pittore Darbo | | Io aggredito e rapinato in centro

dida dimenticare per ilMarcello, vittima di una rapina avvenuta in pieno. L’artista, 67enne originario di Codigoro ma da una vita residente in città, era fuori da un ristorante di via della Vittoria quando, stando al suo, è stato avvicinato con una scusa da un uomo che poi gli ha rubato il cellulare. Ne è nata una colluttazione al termine della quale ha avuto la peggio il 67enne, rovinato a terra e rimasto ferito. Il malvivente è invece riuscito a dileguarsi per le strade del, facendo perdere le proprie tracce. "Non me lo aspettavo – racconta–. Ferrara è una città tranquilla, ci sono rimasto male. Del resto la crisi colpisce il Paese e, quando ci sono molte persone senza lavoro e soldi, questi fenomeni tendono a succedere". Ma andiamo con ordine.