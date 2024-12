Lapresse.it - Ucraina, Xi a Putin: “Cina impegnata a promuovere la pace”

Leggi su Lapresse.it

“Indipendentemente da come si evolve il panorama internazionale, larimanelae lo sviluppo globali”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel messaggio di auguri di Capodanno con il presidente russo Vladimir. Xi ha ricordato che il 2024 ha segnato il 75esimo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche trae Russia e che negli ultimi 75 anni “le relazioni-Russia sono diventate più mature e stabili.e Russia vanno sempre avanti mano nella mano lungo la giusta strada della non alleanza, della non contrapposizione e del non prendere di mira terze parti”, ha affermato Xi.