Ilgiorno.it - Sanità, le reazioni in Valtellina. Le decisioni del Pirellone non piacciono ai sindaci

Leggi su Ilgiorno.it

L’attuale direttore generale di Asst Monica Fumagalli (foto) passa all’Ats della Montagna, al posto dell’attuale numero uno Vincenzo Petronella che andrà a dirigere il S.Matteo di Pavia dove fu già direttore amministrativo. Al posto di Fumagalli, a dirigere Asste Alto Lario è in arrivo dall’Ats Valpadana Ida Ramponi. Botti di fine anno in anticipo nel panorama sanitario locale: così ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Esprime "preoccupazione per la discontinuità alla guida dellaprovinciale" il sindaco di Sondrio e presidente della Conferenza deiMarco Scaramellini. "Ringrazio l’avvocato Fumagalli per l’impegno profuso, la disponibilità al dialogo con noi amministratori pubblici e i progetti avviati – ha dichiarato - Ogni nuovo inizio comporta cambiamenti e assestamenti che non potranno avvenire seduta stante: per ciò ritengo necessario un confronto tra la Conferenza deidell’Asst e l’assessore Bertolaso sul futuro della nostrae sugli importanti progetti in corso".