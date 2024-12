Quotidiano.net - Raid in Ucraina e Russia: Kiev e Mosca sotto attacco con missili e droni

La vigilia di Capodanno non ferma iin, dove questa notte sono proseguiti gli attacchi conche ha annunciato di essere stata presa di mira da 61russi eche ha abbattuto 68ucraini. Secondo l'aeronautica, irussi hanno preso di mira principalmente la regione settentrionale di Sumy, al confine con la, e la capitale, con seibalistici Iskander, seiguidati, ottoda crociera e un missile ipersonico Kinzhal. Sul Paese sono stati lanciati anche quarantad'Shahed. Secondo l'aeronautica, le difese aeree ucraine hanno abbattuto il missile ipersonico, cinqueguidati e 16. Il ministero della Difesa russo ha commentato l'lineando di aver "raggiunto gli obiettivi": "Questa mattina, le forze armate russe hanno lanciato uncombinato con armi di precisione ed'contro le infrastrutture di un aeroporto militare e di un'impresa del complesso militare-industriale che produce cariche per le necessità delle forze armate ucraine", ha detto in una dichiarazione.