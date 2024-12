Sport.quotidiano.net - Portieri in gioco. In scena la battaglia dei numeri uno

Scatta il conto alla rovescia per ‘Goalkeeper Battle’ ossia ladei. La sfida deiuno è in programma per sabato sul campo sintetico di Miramare. Si comincia alle 10 e si termina alle 13. Intanto continuano le iscrizioni che sono aperte fino a venerdì alle 12. Ci sono ancora posti disponibili. L’appuntamento è aperto ai giocatori – maschi e femmine – delle categorie Under 17, Under 15, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Nel Riminese è la prima edizione della manifestazione organizzata dall’Asd Goalkeeper School Valerio Curci, la scuola dia Lucera creata da Valerio Curci (ex portiere professionista) in collaborazione con la Polisportiva Garden di Rimini e già si annuncia un successo visto che il tam tam ha fatto lievitare il numero delle iscrizioni di ragazzi di fuori regione.