Per Libero è Mussolini l’uomo dell’anno

«Perché Benito80 anni dopo la caduta del fascismo è ancora l’ossessione della sinistra. Un anno di dibattiti, polemiche, libri, film, con un solo protagonista: il Duce. Così un fantasma continua a dominare la politica e la cultura italiana. Grazie ai compagni che sbagliano». Con un editoriale in apertura di giornale il direttore responsabile Mario Sechi spiega perché il giornale fondato da Vittorio Feltri ha deciso di scegliere come «Uomo2024» Benito. L’anno scorso la testata milanese aveva puntato su Giorgia Meloni, eletta “uomo”(sic).in prima pagina suQuest’anno, nel centenario dell’omicidio Matteotti, il deputato rapito e assassinato proprio da una squadra fascista nel 1924,quotidiano mette in prima pagina il dittatore e leader del Partito nazionale fascista.