Iltempo.it - Paesi sicuri, Mulè: "Questa è la riprova della politicizzazione di alcuni magistrati"

Leggi su Iltempo.it

Il progetto Albania ha il placetCassazione. La scelta dei “” spetta ai ministri, quindi è di competenza politica. Ne abbiamo parlato con il vicepresidenteCamera Giorgio. La Cassazione si è espressa sull'Albania. Aveva ragione il Governo. «Viene restituita a un atto del governo quella valenza e potenza che ha, di una norma che aveva tutte le caratteristiche nella cornice istituzionale normativa europea per essere applicata. Tanto che la Cassazione lo sottolinea chiaramente in motivazioni quando dice che non c'è spazio per nessun automatismo di ricaduta rispetto a una categoria di persone insicura». Parere diverso da quello dei giudici di Roma. «Il grande errore che hanno commesso è stato pensare che la singola persona potesse far risultare un paese non sicuro.