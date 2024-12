Ilrestodelcarlino.it - Padova, maxi sequestro di materiale pirotecnico: bloccati oltre 150 mila articoli

, 31 dicembre 2024 – I militari del Comando Provinciale dihanno sequestrato150pirotecnici messi in vendita senza le necessarie autorizzazioni e stoccati in violazione delle normative di sicurezza. L'operazione, condotta dai baschi verdi del gruppo di, insieme ai militari della compagnia di Este e con il supporto di un elicottero della Sezione aerea di Venezia, è frutto di un'accurata attività di monitoraggio del territorio provinciale. Durante queste indagini, sono stati individuati prodotti pirotecnici in tre esercizi commerciali situati nella provincia di. In due interventi specifici, effettuati nella zona della stazione ferroviaria die a Maserà di, i finanzieri hanno scoperto ilin due attività commerciali gestite da cittadini cinesi.