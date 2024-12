Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Comunanza, contestata la premeditazione a Funari

Ascoli, 31 dicembre 2024 – Si aggrava ulteriormente la posizione di Claudio, il 42enne di(Ascoli Piceno) che la sera del 23 dicembre scorso ha aggredito, uccidendolo, Renzo Paradisi e ferendo gravemente sua moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Il procuratore di Ascoli Umberto Monti contesta infatti all’uomo lasia per l’dell’anziano, sia per il tentatodella moglie. Restano le accuse anche di tentato incendio, violenza privata e danneggiamento.anche l’aggravante dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime. La modifica del capo di imputazione è avvenuta in vista dell’autopsia che la Procura di Ascoli ha affidato al medico legale Pietro Alessandrini che la eseguirà il 2 gennaio. La difesa ha nominato il dottor Piergiorgio Fedeli.