Novità auto 2025: suv e crossover in arrivo, tutti i nuovo modelli

Il segmento dei suv eè sempre più gettonato. Sono in aumento iproposti sui mercati europei vista l’enorme richiesta. In Italia suv ecostituiscono ormai oltre il 60% delle vendite totali. Tanti istorici, tante lee tanti anche iche cambiano i loro connotati di un tempo per rinascere in suv e. Vediamo in questo articolo quali sono le principaliper ildivise per brand:Alfa Romeo: nuova Stelvio, la seconda generazione sarà presentata probabilmente entro la primavera. Su piattaforma STLA Large, l’sarà elettrica e ibrida, più grande rispetto ad oggi;Audi: già in vendita, la nuova Q5 Sportback sarà visibile da inizio estate, seguendo di 2-3 mesi l’della nuova Q5, suv totalmente nuovi, altamente tecnologici, disponibili a benzina ed a gasolio, più avanti in versioni plug-in.