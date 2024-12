Ilgiorno.it - Mobilitazione per i vigili del fuoco

Una piattaforma aerea per i 180 anni deideldel distaccamento di volontari di Merate. La vogliono regalare gli Amis di pumpier de Meràa, che sono i sostenitori e finanziatori deideldi Merate, fondati nel 1848. Vorrebbero regalarla nel giro di pochi mesi. Si tratta di una piattaforma aerea mobile per lavori in elevazione, che permetterebbe aideldi salire e operare in quota in sicurezza, anche quando non è disponibile l’autoscala, che tra l’altro è molto ingombrante e non può essere utilizzata in tutti gli scenari, proprio perché non è in grado di arrivare in punti poco agevoli e stretti. Il mezzo consentirebbe di tagliare piante, verificare la stabilità di tetti e coperture, aggredire dall’alto incendi, soccorrere persone, raggiungere le finestre ai piani superiori.