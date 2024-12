Pianetamilan.it - Milan, il commiato di Fonseca: ricca buonuscita e tante cose non mandate giù

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha raccontato l'ultimo giorno di Paulonel mondo, dicendosi convinta come l'allenatore lusitano non dimenticherà mai la mezza giornata trascorsa ieri aello. Non appena saputo, domenica notte, dell'esonero,ha chiesto alla dirigenza di poter salutare la squadra il giorno seguente. Permesso accordato, con i giocatori convocati per le ore 12:30 di ieri aello., ha evidenziato la 'rosea', è arrivato per primo, intorno alle ore 10:50, mentre il primo dei calciatori delad arrivare nel centro sportivo rossonero è stato Theo Hernández. Presenti, aldidall'universo rossonero, anche i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, nonché Zlatan Ibrahimovi?, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale.