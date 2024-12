Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini 2025, qualificazioni in DIRETTA: sarà ancora dominio austriaco? Insam e Cecon a caccia del biglietto per la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16: E’ iniziata con una tripletta austriaca a Oberstdorf la 73ma edizione delladei Quattro. Dopo il pokerissimo di sabato in qualificazione, l’Austria ha monopolizzato il podio di domenica sul Schattenbergschanze nella tappa inaugurale del Vierschanzentournee, valevole anche per la Coppa del Mondo maschile 2024-di salto con gli sci. La vittoria è andata a Stefan Kraft, non il primo favorito della vigilia, che ha trovato due salti praticamente perfetti centrando il 44° successo individuale della carriera nel circuito maggiore (il quarto in una tappa della) e candidandosi ufficialmente alla bagarre per aggiudicarsi l’Aquila d’Oro (trofeo già vinto nel lontano 2015).13.13: Prosegue la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci con un salto che decreterà i 50 protagonisti del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di domani, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.