Sport.quotidiano.net - Liga: le due madrilene chiudono il 2024 in vetta, paura retrocessione a Valencia

Madrid 30 dicembre- Si chiude un altro anno di calcio in Spagna e anche in questa nuova stagione la questione titolo insembra preclusa al trittico di vertice composto da Real Madrid, Barcellona e Atletico. Dopo una iniziale fuga a suon di vittorie, interrotta inizialmente solo dall'Osasuna, i blaugrana sembravano poter fuggire e fiaccare già prima del giro di boa la resistenza delle due rivali, ma così non è stato. L'ascesa dei ragazzi di Hansi Flick è stata tanto verticale, quanto inaspettate le loro difficoltà nelle ultime settimane. Problemi spesso di gioventù, tra ingenuità dei più giovani ed imprecisioni, il finale di questonon ha sorriso ai catalani, sorpassati da Atletico e Real nell'ultima giornata dell'anno solare. Attualmente ininfatti siedono proprio i colchoneros di Diego Simeone, come al solito terzi in comodo nel duopolio tra Real e Barcellona, ma raramente visti con questa consistenza in termini di risultati.