Scuolalink.it - Iscrizioni scolastiche 2025/2026: accordo tra genitori, fondamentale anche in caso di separazione

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione ha ribadito l’importanza dell’tra isulla scelta dell’iscrizione a scuola,indio divorzio. Questa decisione, che riguarda aspetti fondamentali come l‘ istruzione e l’educazione dei figli, deve essere condivisa da entrambi i, indipendentemente dalla tipologia di affidamento. Dichiarazione diobbligatoria Per garantire il rispetto di questo principio, il genitore che effettua l’iscrizione scolastica è tenuto a dichiarare di aver concordato la scelta della scuola con l’altro genitore. Questa dichiarazione è obbligatoria e deve essere apposta in una specifica casella sia nel modulo di iscrizione online che in quello cartaceo utilizzato per la scuola dell’infanzia. Quando e come iscrivere i figli Leper l’anno scolasticosi apriranno ufficialmente dall’8 al 31 gennaio