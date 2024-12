Top-games.it - GUIDA Marvel’s Spider-Man 2 QUELLO CHE NON SAI

Leggi su Top-games.it

-Man 2 è prossimo alla sua release e siamo tutti in attesa di poter mettere le mani sul gioco pad alla mano e scoprire cosa hanno in serbo per noi i ragazzi di Insomniac questa volta.Dopo il successo del primo capitolo e del suo DLC con protagonista Miles Morales, il conto alla rovescia è quasi giunto al termine, ma, sappiamo che c’è una cosa che forse non sai su questo nuovo capitolo della saga del Supereroe di quartiere: Un fumetto prequel del secondo capitolo.Questa avvincente storia si colloca cronologicamente poco dopo gli eventi di-Man Miles Morales e offre un’opportunità imperdibile per gli appassionati del multiverso dell’Uomo Ragno.Il Fumetto prequel che introduce a-Man 2Il prequel del fumetto è attualmente disponibile in lingua originale sul sito ufficiale Marvel Unlimited, offrendo ai lettori l’opportunità di immergersi nell’universo dei supereroi sin da ora.