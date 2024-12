Bergamonews.it - Fermato a gennaio in Calabria con 8 chili di cocaina: 56enne finisce in carcere

Dalmine. Era statonella piana di Gioia Tauro il 192024 con 8die si trovava ai domiciliari a Dalmine da giugno in attesa della condanna.Venerdì 27 dicembre i carabinieri della stazione di Dalmine hanno tradotto neldi via Gleno R.S., unitaliano residente nella città dalminese, dopo la sentenza definitiva del Tribunale di Palmi che lo ha condannato a scontare 2 anni e 4 mesi di.L’uomo, di origini calabresi, è stato ritenuto colpevole del reato di traffico di droga: incensurato, era stato arrestato quasi 12 mesi fa dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro in località Rosarno, non distante dal porto lungo la Strada Statale 682.Il cane antidroga Joel aveva subito puntato la zona base dell’auto, dalla parte del passeggero e poi dal lato guidatore.