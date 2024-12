F1 pronta per la 75esima stagione | tutte le novità per il campionato 2025

Leggi su Sportface.it

E’ tutto pronto per ladi F1. La classe regina del motorsport a ruote scoperte compirà 75 anni, con la primache ha avuto luogo nel 1950. L’anniversario verrà celebrato con un inedito show di apertura, nel quale i dieci team presenteranno le livree per la. L’appuntamento è per le 21:00 del 18 febbraio, presso l’Arena 02 di Londra. L’evento, accessibile sul posto ai pochi fortunati che sono riusciti ad acquistare il biglietto, verrà trasmesso in diretta anche da remoto. Le squadre non sono tenute a svelare la propria monoposto, né le proprie tute. E’ possibile, dunque, che nel corso dell‘F1 75 Show – così è chiamato lo spettacolo – vengano mostrati dei semplici rendering.La Ferrari non vuole però rinunciare al tradizionale shakedown, che ogni anno ha luogo sulla pista di Fiorano.