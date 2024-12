Tpi.it - È morto a 59 anni il chitarrista e cantautore Paolo Benvegnù

Leggi su Tpi.it

Ilmilaneseoggi, martedì 31 dicembre 2024, all’età di 59. La notizia è stata divulgata in una nota dalla famiglia.“È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di”, si legge nel comunicato, citato dall’agenzia di stampa Ansa. “Compagno, padre,e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada,si è spento oggi all’età di 59”.Vincitore della Targa Tenco 2024 con “È inutile parlare d’amore” come migliore album,aveva da poco pubblicato “Piccoli fragilissimi film – Reloaded”, una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004.L’artista è venuto a mancare nella sua abitazione a Perugia dopo essere stato ospite la sera prima nel programma di Stefano Bollani “Via dei matti n° 0” in onda su Rai 3.