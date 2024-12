Lanazione.it - Due giorni di stop. Poi la ripresa

Leggi su Lanazione.it

Si avvicina la sfida col Fiorenzuola e con essa procede anche la preparazione sul campo da parte della Pistoiese. Nel pomeriggio di ieri gli arancioni hanno effettuato un allenamento assieme alla formazione Juniores guidata da Riccardo Agostiniani, approfittando dell’assenza di gare ufficiali nell’ultimo fine settimana dell’anno. Riposo previsto invece per le giornate di oggi e domani, in occasione della notte di San Silvestro e del Capodanno, mentre il ritorno in campo è previsto per giovedì 2 gennaio. Da lì in avanti nessuno, fino ad arrivare alla partita contro i rossoneri, fanalino di coda del Girone D, in programma domenica 5. Giovedì, inoltre, si aprirà in via ufficiale anche la sessione di calciomercato invernale per i trasferimenti da e verso club professionistici. Antenne dritte dunque anche per la Pistoiese e per il direttore sportivo Taibi, che ha già comunicato neiscorsi come la società arancione inverrà sia nel reparto quote che tra gli over.