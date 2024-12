Ilgiorno.it - Dai Longobardi fino a Napoleone. La scommessa sulle reti culturali

L’idea di un possibile riconoscimento di Monza come Città pucciniana e di una connessione “lirica“ con Milano, non dispiace affatto all’assessore al Turismo Carlo Abbà. "La ritengo una proposta interessante, su cui si può lavorare – commenta l’assessore –. Per noi il rapporto con Milano è centrale, e ci abbiamo già lavorato in più occasioni, con le connessioni ad esempio tra Villa Reale e Palazzo Reale sia nell’ambito della Federazione europea delle Città napoleoniche, sia in quello dell’associazione delle Residenze Reali europee". I riferimenti sono a quelle realtà in cui Monza è già inserita in circuiti turistico-extra territoriali, in questi casi addirittura internazionali. L’ingresso nella Federazione europea delle Città napoleoniche è dello scorso 2 dicembre 2023, e vede il capoluogo brianzolo all’interno della cinquantina di città che costituiscono l’organizzazione fondata nel 2004 da Charles Bonaparte, discendente diretto del fratello di