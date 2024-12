Cultweb.it - Cos’erano i controversi Minstrel Shows e perché sono una vergogna per l’America?

una pagina controversa della storia americana. Nati all’inizio del XIX secolo, rappresentavano scene comiche e musicali basate su caricature razziste degli afroamericani. Questi spettacoli, che includevano canti, danze e sketch umoristici, sfruttavano il blackface, una pratica in cui artisti bianchi si dipingevano il volto per imitare gli afroamericani in modo stereotipato e denigratorio. Sebbene fossero estremamente popolari nel loro periodo, hanno lasciato un’eredità problematica che ancora oggi suscita dibattiti.Gli spettacoli iniziarono negli anni 1830 a New York, con Thomas Dartmouth Rice che creò il personaggio di “Jim Crow”, una figura grottesca che divenne simbolo del genere. Gli artisti, vestiti con abiti logori e con il volto annerito da sughero bruciato o lucido da scarpe, rappresentavano gli afroamericani come pigri, ignoranti, superstiziosi e incapaci.