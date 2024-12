Ilrestodelcarlino.it - Capodanno sul mare: attesi 20mila turisti

Cesenatico fa il pieno diin occasione del. In città sono attese oltrepersone fra vacanzieri ospiti nelle 77 strutture ricettive fra alberghi, residence, bed and breakfast, e coloro che decidono di festeggiare l’arrivo del nuovo anno nei locali sul porto e sul lungo. In una località che conta meno di 26mila abitanti, questo significa raddoppiare i presenti. È anche per questo motivo che le forze dell’ordine hanno organizzato dei servizi straordinari, soprattutto per garantire la sicurezza sulle strade. Il Presepe della Marineria si conferma l’attrazione più importante delle feste di inizio e fine anno. Ogni anno che passa c’è infatti sempre più gente, proveniente da tutta Italia e anche dall’estero, che visita questo gioiello a cielo aperto, perfettamente inserito nel cuore del borgo dei pescatori, dove le figure classiche del presepe condividono la scena con la pescivendola, i pescatori e altri personaggi della cittadina marinara.